В вольере медведя Диксона в Московском зоопарке появился пластиковый буй. Игрушка поддерживает ментальное здоровье животного, объяснила генеральный директор зоопарка Светлана Акулова в своем телеграм-канале.

На видео попал момент, когда Диксон заинтересовался новым предметом в вольере и начал с ним играть. Медведь увлекся пластиковым буем из высокопрочного пластика. За счет утяжелителя внутри буй не получается перевернуть: он возвращается в первоначальное положение, как неваляшка.

Диксон наклоняет новый предмет, пытается перевернуть. Такая игра не только развлекает зверя, но и, как объяснила Светлана Акулова, помогает сохранять в норме его ментальное здоровье —сохранять в норме психоэмоциональное состояние.