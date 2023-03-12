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1 час назад

Стало известно, чем полезна новая игрушка медведя Диксона в Московском зоопарке

Мира Маркина

В вольере медведя Диксона в Московском зоопарке появился пластиковый буй. Игрушка поддерживает ментальное здоровье животного, объяснила генеральный директор зоопарка Светлана Акулова в своем телеграм-канале.

На видео попал момент, когда Диксон заинтересовался новым предметом в вольере и начал с ним играть. Медведь увлекся пластиковым буем из высокопрочного пластика. За счет утяжелителя внутри буй не получается перевернуть: он возвращается в первоначальное положение, как неваляшка.

Диксон наклоняет новый предмет, пытается перевернуть. Такая игра не только развлекает зверя, но и, как объяснила Светлана Акулова, помогает сохранять в норме его ментальное здоровье —сохранять в норме психоэмоциональное состояние.

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Безумный мир,Видео,Светлана Акулова,
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