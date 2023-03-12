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2 часа назад

Блогерша из Аргентины вышла замуж за саму себя и через день подала на развод

Газета.Ru

Софи Маурер — аргентинский блогер — вышла замуж сама за себя, а через сутки заявила, что не может находиться в браке, и подала на развод, сообщает Independet.

Женщина вышла замуж за саму себя и через день подала на развод
Фото: Газета.RuГазета.Ru

19 февраля 2023 года 25-летняя Софи Маурер в своем блоге объявила, что собирается выйти замуж за саму себя. Девушка рассказала, что купила свадебное платье, фату, а также испекла торт, чтобы порадовать себя в знаменательный день. Кроме этого, блогерша выложила фотографии, подтверждающие ее слова. Многие подписчики поддержали такое решение.

Ровно через сутки — 20 февраля 2023 года — Софи Маурер опубликовала в блоге, что она собирается развестись сама с собой. Девушка написала:

«Я замужем за собой один день, и я больше не могу этого выносить».

Блогерша заявила, что уже знает, как проходит процедура развода.

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