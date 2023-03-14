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1 час назад

Крокодил напал на совершавшего омовение после молитвы мужчину

Lenta.ru

Крокодил в Малайзии укусил за руку мужчину, который совершал омовение в болоте после молитвы. Об этом сообщает The New Straits Times.

Крокодил напал на совершавшего омовение после молитвы мужчину
Фото: Lenta.ruLenta.ru

61-летний рыбак Че Ман Закария омывался водой из болота, чтобы совершить вечернюю молитву. Когда малазиец присел, чтобы совершить омовение, на него неожиданно напал двухметровый крокодил. Рептилия укусила рыбака за правую руку. Закария упал в болото. Друзья мужчины не видели нападения крокодила и спросили его, зачем он прыгнул в воду.

Укусив рыбака, крокодил исчез в болоте. С окровавленной рукой Закария на мотоцикле доехал до дома, который находится в пяти километрах от места происшествия. Дома родственники оказали ему первую помощь. После этого малазиец обратился в больницу, где ему на рану наложили 12 швов.

Мужчина, у которого десять детей, рассказал, что ранее уже видел крокодила в месте молитвы, но до этого рептилия его не трогала.

«Я думаю, здесь обитают еще два или три крокодила. Возможно, они попали сюда из реки во время наводнения в декабре прошлого года», — предположил он.

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