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34 минуты назад

Женщина развелась, отрастила усы и бороду и обрела счастье

Мария Иглина

Жительница Индии по имени Мандип Каур из штата Пенджаб рассказала, как растительность на лице изменила ее жизнь в лучшую сторону. Об этом сообщает Daily Mail.

Женщина развелась, отрастила усы и бороду и обрела счастье
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

По словам женщины, через несколько лет после свадьбы в 2012 году на ее лице стала появляться густая растительность. Мандип долгое время пыталась избавиться от усов и бакенбард, однако ей не удавалось.

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Супруг женщины так и не смог принять ее изменения во внешности и бросил ее. Со временем Мандип приняла себя и перестала брить лицо.

Индианка призналась, что ей удалось почувствовать себя счастливой. Она стала заниматься сельским хозяйством наравне с мужчинами, а также изучать сикхизм и посещать гурдвару.

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