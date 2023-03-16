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1 час назад

Мужчина ткнул тигра палкой и умер

Мария Иглина

Житель Индии 35-летний Сантош решил ткнуть тигра палкой из любопытства и получил смертельные ранения. Об этом сообщает The Times of India.

Мужчина ткнул тигра палкой и умер
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Известно, что тигр появился около деревни в штате Мадхья-Прадеш. Местные вооружились палками и пытались окружить зверя. Дикая кошка атаковала одного из мужчин и сбежала.

Мужчины преследовали тигра несколько часов. Позже один из них, 35-летний Сантош, приблизился к зверю и ткнул ее палкой в хвост. Тигр вскочил и нанес ему удар лапой по горлу. По словам индийца, он хотел проверить, как отреагирует дикая кошка.

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В больнице Сантошу оказали помощь, однако состояние мужчины ухудшилось и он скончался. Семье погибшего выплатят компенсацию в размере 800 тысяч рупий (около 730 тысяч рублей).

Ранее кладоискатель нашел потерянное кольцо в реке с акулами.

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