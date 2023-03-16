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2 часа назад

Мужчина завел опасного хищника и помог ему полюбить людей

Lenta.ru

Мужчина завел дома крокодила и утверждает, что живущий с ним зверь полюбил людей. Как сообщает Mirror, опасный хищник пока не причинил никому вреда.

Мужчина завел опасного хищника и помог ему полюбить людей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

29-летний Джонатан Араиза из Мексики — хозяин необычного крокодила по имени Гамора. Мексиканец рассказал, что питомец ведет себя как собака, любит внимание и свободно бродит по дому.

Джонатан назвал крокодила Гамора в честь персонажа из «Стражей галактики», потому что, когда он купил рептилию, она была «маленьким, зеленым и агрессивным животным». Несмотря на то что этот вид очень агрессивен в дикой природе, Гамора совсем не такая. Она даже участвует в фотосессиях и позволяет другим людям прикасаться к себе.

Вместе с Гаморой в доме живут две чихуахуа, а также разные виды черепах. Диета домашнего крокодила состоит из кроликов, крыс, курицы и ракообразных. Джонатан каждый день чистит бассейн Гаморы и поддерживает комфортную для рептилии температуру в доме.

Подруга Джонатана тоже быстро нашла общий язык с Гаморой, потому что, по словам Джонатана, «она хоть и рептилия, но любит внимание». К тому же девушка тоже любит ящериц и крокодилов, что стало удачным совпадением.

Безумный мир,
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