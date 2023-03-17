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1 час назад

Телеведущий нашел зарабатывающего на продаже эротического контента двойника

Lenta.ru

55-летний британский ведущий и писатель Адриан Чайлз рассказал о том, как случайно обнаружил, что очень похожий на него мужчина по имени Майк завел аккаунт на платформе OnlyFans и начал зарабатывать на продаже эротического контента. Колонку о своем двойнике ведущий опубликовал в The Guardian.

Телеведущий нашел двойника, зарабатывающего на продаже контента на OnlyFans
Фото: Unsplash Unsplash

По словам Чайлза, недавно ему отправили ссылку на статью издания Sunday Sport, вышедшую с заголовком «Я зарабатываю очень много каждый день, потому что они думают, что я Адриан Чайлз». Материал был сопровожден фотографией мужчины с голым торсом, которого ведущий нашел похожим на себя.

Чайлз отметил, что с трудом смог прочитать статью. Из нее ведущий узнал, что его двойником оказался бывший социальный работник по имени Майк, который зарабатывает на жизнь продажей контента для OnlyFans. В материале также утверждалось, что сначала подписчики просили Майка выполнять за деньги довольно безобидные действия, а затем перешли к «жестким вещам».

Как узнал ведущий, к ним относилась просьба читать колонку Чайлза, одновременно с этим мастурбируя. При этом, как утверждал Майк, за это он получил 500 фунтов стерлингов (около 47 тысяч рублей по текущему курсу — прим. «Ленты.ру»)

«Ему платят больше за то, что он, по его словам, делал, читая мою колонку, чем мне за то, что я ее написал. Куда катится мир?» — возмутился Чайлз.

Ведущий добавил, что не до конца поверил в реальность Майка и его фанатов, однако серьезно задумался о том, все ли в порядке с этими людьми. В заключение Чайлз пошутил о том, что его двойник мог бы неплохо заработать на чтении колонки о нем поклонникам.

Безумный мир,
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