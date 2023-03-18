В США ученый с целью эксперимента ушел под воду на 100 дней

В США ученый планирует просидеть 100 дней под водой. Цель эксперимента заключается в обычной проверке организма. Сам специалист убежден, что данные, полученные по итогу опыта, помогут ему в уникальном биологическом исследовании. Об этом пишет "Газета.ru".

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Как пишет издание, речь идет о профессоре университета Южной Флориды Джозефе Дитури. С начала марта он погрузился под воду в условиях экстремального давления.

— Мы будем говорить о биомедицинской инженерии, проводить эксперименты в области биологии, мы хорошо проведем время, — сказал специалист.

В ходе исследований Дитури будет находиться под контролем медицинской бригады. Специалисты собираются регулярно погружаться под воду с целью сбора анализов ученого. Так, Дитури придется под водой проходить процедуру сдачи крови, делать УЗИ и электрокардиограммы. Помимо этого, представитель науки должен будет периодически проходить психосоциальные и психологические тесты.