Как россиянка собирает гниющие продукты и превращает их в искусство

Каждый год россияне выбрасывают в помойку несколько десятков миллионов тонн мусора. Часть отходов отправляется гнить на свалки, а другую перерабатывают. Фотограф Юлия Воробьева вдохновилась этой темой и создала серию фотографий о мусоре и о том, как гниют овощи, фрукты и другие продукты. «Лента.ру» поговорила с художницей о красоте опавших яблок, попытках найти просроченные продукты, ужине из помойки и опасности для человечества.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

«Лента.ру»: Давай начнем с очевидного вопроса, но все же не могу не спросить. Как возникла идея такого проекта?

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Юлия Воробьева: Я в принципе очень люблю заниматься предметной фотографией и, как любой художник, всегда ищу идею для своего художественного высказывания. И вот я как-то была на даче, а там опадали яблоки с деревьев. Знаешь, как у многих, в старую ванну, которая стоит в саду. Там образовалось большое количество слоев, и я на это залипала.

То есть ты даже не думала, что это будет проект про перепотребление и экологию?

Нет, сначала мне просто захотелось запечатлеть эстетику разложения, потому что это правда очень красиво. Это же интересная фактура, появляются новые цвета. Вот возьмем свежее яблоко. Оно выглядит одним образом, а когда начинает гнить, то сразу приобретает интересные оттенки и форму.

Чем ты вдохновлялась, когда работала над проектом?

Для этого проекта я вдохновлялась голландскими и фламандскими натюрмортами, а также актуальной экоповесткой. В XVII веке делали акцент на предметном мире человека. В процессе развития такого жанра, как натюрморт, работы художников не просто демонстрировали быт, а часто несли и философско-нравоучительный смысл. Так и мои натюрморты должны напоминать натюрморты той эпохи. В моих работах тоже есть послания. Например, о том, что мы производим много мусора, к тому же какая-то его доля пригодна для употребления. Мусор — часть нашей жизни и то, что, возможно, погубит человечество. При этом мои работы выглядят эстетически привлекательными, как голландские и фламандские натюрморты. Ведь обычно мусор — это то, что отталкивает, а я преподношу его таким образом, чтобы его хотелось созерцать.

После того как у тебя возникла эта идея, что ты делала дальше? Пошла по помойкам?

Не совсем. Я подумала: раз мне нравится эстетика тлена, то нужно его где-то найти. Я стала искать сетевые магазины, которые могли бы мне отдавать пищевые отходы, но это оказалось не так просто.

Почему? Им было жалко отдавать просроченные товары?

Я подходила к продавцам в супермаркетах, но не рассказывала про проект, а просто узнавала, смогут ли они мне отдать продукты, которые выбросят. В одном магазине мне отказали. Потом я выяснила, что большая часть магазинов не отдает продукты просто так. К ним приезжает специальная машина, которая забирает отходы и, видимо, сразу везет на свалку.

Как все же получилось найти материал для фото?

Как-то я шла с работы и зашла в один магазин — просто спросить насчет продуктов. И тут — бинго! Мне сказали: «Подходите часов в 11 вечера, мы в это время на задний двор выкладываем просрочку». Короче, я пришла, а там уже были люди. Оказалось, что они ведут вот такой образ жизни. На самом деле такие просроченные продукты можно есть. Кстати, свои заказы выбрасывают и некоторые сервисы доставки еды. Дальше я нашла еще несколько точек, где я могу забирать продовольственные отходы.

Ты сама что-то ела из тех продуктов, которые забирала?

Ела, но, мне кажется, к этому нужно морально прийти. Я подумала, что если делаю натюрморты, то надо и продукты попробовать. Например, мне попались классные турецкие мини-мандарины. Потом пробовала клубнику, но она оказалась безвкусной. Потом были уже приготовленные креветки, форель, выпечка, кондитерские изделия.

Сколько времени занял процесс от похода по магазинам до самой съемки?

На самом деле я это очень долго делала, потому что мне не сразу было понятно, как это все должно выглядеть. Начала, когда был локдаун, и вот закончила больше чем через год. У меня получилось 20-25 фото, но в серию попало меньше половины. На один натюрморт у меня уходила неделя-полторы, на съемку могла потратить несколько дней. Cначала нужно было определиться с композицией натюрморта, в процессе она может несколько раз поменяться. К тому же я не могла позволить себе заниматься творчеством целый день, у меня были только вечера после работы.

Давай пройдемся по тому, что изображено на фото. Один из самых красивых натюрмортов, на мой взгляд, — тот, что с цветами. Как ты его делала?

Про цветы это вообще отдельная история. Я брала цветы на известном цветочном рынке. За его территорией есть контейнер. Он прям огромный, и вот я туда лазила за цветами.

У тебя для этого была специальная экипировка?

Я надевала одежду, которую не жалко, и перчатки. Конечно, я не вываливалась в грязи, но, естественно, я все это каждый раз стирала, как приходила домой. Кстати, когда собираешь цветы, то надо брать верхние слои, потому что внизу они всегда спрессованные. А внутри контейнера чувствуется, что от цветов прям тепло идет. Вот лезешь зимой за цветами, разворошишь их и ощущаешь пар.

На натюрмортах есть не только продукты, но и пластик, скотч, обертка. Это откуда?

Это упаковка пищевых и цветочных отходов. Ее я тоже собирала там же, где продукты и цветы. Как-то там лежал просто огромный кусок полиэтилена. Там же корзины нашла и упаковки от яиц. Вообще все, что на натюрмортах, — это мусор, кроме черной драпировки. Натюрморт должен быть уравновешен по цвету, большая упаковка помогает добавлять локальные пятна в композицию.

Тебе было приятно заниматься этим проектом? Все же продукты гниют и в какой-то момент начинают неприятно пахнуть.

Я училась в школе современного искусства, и нам преподаватель говорил, что художник ничем не должен брезговать, он всегда раздвигает границы. Это же просто еда, и она гниет. У нас у каждого дома стоит мусорное ведро. Со временем привыкаешь, и, кстати, гниющие продукты могут источать приятный аромат. Например, яблоки или апельсины.

Что тебя поразило больше всего за время работы над этим проектом?

Наверное, тот факт, что наборы готовой еды так быстро выкидывают после изготовления. Например, сделали что-то два-три дня назад, и оно уже на помойке, а по факту это годные продукты.

Как думаешь, этот проект как-то может повлиять на осознанность людей и их потребительские привычки?