Платье лопнуло на девушке на вечеринке перед гостями

Пользовательница сети с никнеймом @mkldn_ купила платье и оконфузилась перед гостями. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.
Девушка (имя и фамилия неизвестны) рассказала, что приобрела идеальный наряд для вечеринки в честь своего дня рождения. Так, в начале видео она показала блестящее платье длины мини, оформленное глубоким декольте. Ее образ дополняли собранные в высокий хвост волосы, серьги и кулон, украшенные сверкающими камнями.
Однако после прибытия на мероприятие сетчатая вставка, которая соединяла части декольте, лопнула и едва не оголила грудь девушки.
«Почему день рождения — это такой стресс?» — возмутилась автор ролика.
Зрители поспешили успокоить девушку, о чем принялись писать в комментариях под постом.
«Я даже не заметил и думал, что это нормально», «Честно говоря, я думал, что это так и задумано. Ты хорошо выглядишь!», «Не переживай! Ты хорошо смотрелась!» — писали они.