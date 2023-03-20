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3 часа назад

Платье лопнуло на девушке на вечеринке перед гостями

Lenta.ru

Пользовательница сети с никнеймом @mkldn_ купила платье и оконфузилась перед гостями. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

Платье лопнуло на девушке на вечеринке перед гостями
Фото: UnsplashUnsplash

Девушка (имя и фамилия неизвестны) рассказала, что приобрела идеальный наряд для вечеринки в честь своего дня рождения. Так, в начале видео она показала блестящее платье длины мини, оформленное глубоким декольте. Ее образ дополняли собранные в высокий хвост волосы, серьги и кулон, украшенные сверкающими камнями.

Однако после прибытия на мероприятие сетчатая вставка, которая соединяла части декольте, лопнула и едва не оголила грудь девушки.

«Почему день рождения — это такой стресс?» — возмутилась автор ролика.

Lenta.ru

Зрители поспешили успокоить девушку, о чем принялись писать в комментариях под постом.

«Я даже не заметил и думал, что это нормально», «Честно говоря, я думал, что это так и задумано. Ты хорошо выглядишь!», «Не переживай! Ты хорошо смотрелась!» — писали они.

Безумный мир,
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