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44 минуты назад

Барсук остановил движение поездов в Нидерландах

Мир24

Движение поездов между городами Хертогенбос и Бокстель в Нидерландах перекрыли второй раз за неделю. Под рельсами было обнаружено обширное логово барсука, сообщает Pro Rail.

Барсук остановил движение поездов в Нидерландах
Фото: Мир24Мир24

Барсуки в Нидерландах охраняются государством, поэтому просто выгнать животное из его дома в Эше не получится. Необходимо получить разрешение и привлечь специалистов. Они поймают барсука и переселят его в «искусственный замок» подальше от железнодорожных путей.

Пока пассажирам рекомендуют пользоваться автобусами – движение поездов остановлено на неопределенное время.

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