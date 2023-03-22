Барсук остановил движение поездов в Нидерландах

Движение поездов между городами Хертогенбос и Бокстель в Нидерландах перекрыли второй раз за неделю. Под рельсами было обнаружено обширное логово барсука, сообщает Pro Rail.

Барсуки в Нидерландах охраняются государством, поэтому просто выгнать животное из его дома в Эше не получится. Необходимо получить разрешение и привлечь специалистов. Они поймают барсука и переселят его в «искусственный замок» подальше от железнодорожных путей.