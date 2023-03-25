Праздничная битва коровьим навозом прошла в Индии

Тысячи разгоряченных участников и тонны коровьего навоза. Так в Индии встретили Новый год по индуистскому календарю. Самым ярким событием стал фестиваль Угади. Во многих деревнях развернулась битва на лепешках из навоза, передает «МИР 24».

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Участники поделились на две группы. В качестве снарядов бросали пидакалу – сухой коровий навоз. Многие во время эпического сражения получили травмы. Однако это лишь раззадорило бойцов – по преданию разбитые лбы принесут жителям деревень удачу, процветание, а также проливные дожди, которые нужны для сельского хозяйства.