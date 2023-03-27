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55 минут назад

"Руки-базуки" Терешин показал результат пластических операций

Газета.Ruиещё 1

Блогер Кирилл Терешин, известный под псевдонимом «Руки-базуки», выложил новые кадры в свой Telegram-канал после пластических операций.

"Руки-базуки" Терешин показал результат пластических операций
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Сейчас Терешин находится на Бали. Блогер показал, что увеличил губы, а также заострил подбородок. Также «Руки-базуки» сменил имидж и перекрасился в блондина. В личном блоге он рассказывает о жизни за границей, а также выходит в эфиры с поклонниками.

Терешин прославился своими огромными бицепсами и трицепсами, которые он увеличил при помощи инъекций вазелина. О том, что объем рукам придавало именно это вещество, стало известно, когда блогер пошел на его удаление. Ранее молодого человека из Ставрополя называли «Синтоловым качком», поскольку предполагалось, что в бицепсах у него был именно синтол.

На удаление вещества блогер решился, поскольку искусственно раздутые бицепсы представляли угрозу для его здоровья. У «качка» поднималась температура — вазелин запускал воспалительный процесс в тканях. Блогер перенес две операции, но третью, на которой настаивали врачи, делать не стал.

Безумный мир,Кирилл Терешин,
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