Британка перепутала статую на вокзале с замерзающим человеком

Британка перепутала статую на железнодорожном вокзале с замерзающим человеком и попросила персонал проверить состояние мужчины, пишет Daily Star.
Эмма Обан ехала в поезде, когда заметила из окна человека, который сидел на скамейке, заваленной снегом, и, по мнению британки, выглядел так, словно вот-вот замерзнет насмерть. Она обратилась к своим подписчикам в соцсетях и попросила их, чтобы кто-нибудь оказал незнакомцу срочную помощь.
«Может ли персонал станции проверить, все ли с ним в порядке?» — уточнила Эмма.
Однако позже люди сообщили британке, что она увидела не живого мужчину, а статую. Эмма признала свою ошибку и посмеялась над собой, однако комментаторы поблагодарили женщину за отзывчивость и признались, что и сами бы перепутали скульптуру с человеком.