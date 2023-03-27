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1 час назад

Британка перепутала статую на вокзале с замерзающим человеком и попросила о помощи

Газета.Ru

Британка перепутала статую на железнодорожном вокзале с замерзающим человеком и попросила персонал проверить состояние мужчины, пишет Daily Star.

Британка перепутала статую на вокзале с замерзающим человеком
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Эмма Обан ехала в поезде, когда заметила из окна человека, который сидел на скамейке, заваленной снегом, и, по мнению британки, выглядел так, словно вот-вот замерзнет насмерть. Она обратилась к своим подписчикам в соцсетях и попросила их, чтобы кто-нибудь оказал незнакомцу срочную помощь.

«Может ли персонал станции проверить, все ли с ним в порядке?» — уточнила Эмма.

Однако позже люди сообщили британке, что она увидела не живого мужчину, а статую. Эмма признала свою ошибку и посмеялась над собой, однако комментаторы поблагодарили женщину за отзывчивость и признались, что и сами бы перепутали скульптуру с человеком.

Безумный мир,
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