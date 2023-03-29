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1 час назад

В Нидерландах показали фрикадельку из мяса мамонта. Почему ее никто не попробовал?

Российская Газета

В Нидерландах презентовали блюдо из прошлого — австралийский стартап подарил местному музею науки и медицины реликтовую фрикадельку из мяса шерстистого мамонта. При создании кулинарного изыска не пострадало ни одно животное: в приготовлении задействовали ДНК древнего млекопитающего с использованием генетического материала африканского слона и стволовых клеток овцы.

В Европе показали фрикадельку из мяса мамонта
Фото: Российская газетаРоссийская газета

Впрочем, попробовать деликатес на вкус его создатели не рискнули - неизвестно, как белок возрастом в четыре тысячи лет повлияет на современный организм. Основатели стартапа изначально хотели сделать фрикадельку из плоти вымершей птички додо, но возродить ее не вышло из-за недостатка ДНК.

Несколько лет назад стартап вместе с известным австралийским шеф-поваром создал тестовое меню из шести блюд, в каждом из которых основным ингредиентом было искусственное мясо. Наиболее колоритными оказались закуска из альпаки и "кристальные пельмени" с кенгурятиной.

Процесс производства мяса в лаборатории создатели стартапа сравнивают с выращиванием растений в теплице. Они утверждают, что, выбрав искусственное мясо, человек избавит себя от заражения различными болезнями. К тому же благодаря богатой "клеточной библиотеке" люди смогут разнообразить рацион. Например, для любителей экзотической кухни планируется создание в лаборатории ядовитой рыбы фугу, которая не будет содержать токсинов.

Пока только в Сингапуре разрешили кормить граждан искусственной курицей от американского бренда. Австралийский стартап обещает представить в ресторанах "азиатского Нью-Йорка" японскую перепелку, попутно экспериментируя с выращиванием мяса крокодила и павлина и доводя до пригодного состояния мамонтовую фрикадельку.

Безумный мир,
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