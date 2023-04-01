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2 часа назад

Как разыграть коллег на 1 апреля

Мира Маркина

День смеха или День смеха — это международный праздник, который отмечается во всем мире 1 апреля. В этот день принято разыгрывать родных, друзей и просто знакомых. Если случилось так, что вам эту субботу предстоит провести на работе, рассказываем, как можно беззлобно подшутить над коллегами, в материале «Рамблера».

Как разыграть коллег на 1 апреля
Фото: Кадр из сериала «Офис»Кадр из сериала «Офис»

Помните, что, планируя кого-то разыграть, вы не должны пытаться унизить или оскорбить человека. В идеале ваша «жертва» после того, как все раскроется, должна хохотать над вашей проделкой вместе со всеми. Предупредить предупредили, теперь переходим к идеям офисных розыгрышей.

Заклеиваете снизу оптическую компьютерную мышь кусочком скотча и наблюдаете, как ваш коллега пытается понять, в чем дело. Поверьте, прежде чем он догадается, что произошло, он будет некоторое время считать, что устройство пришло в негодность.

Еще один вариант розыгрыша, который может поднять настроение не только вам, но и всем коллегам: в разгар беседы задаете вопрос: «А вы знаете, как расшифровывается аббревиатура ДУННЯ?» Как только у вас поинтересуются, и как же, отвечаете: «Дураков У нас Нет». После этого собеседник на автомате обычно уточняет: «А «Я»? После секундной паузы можете прокомментировать его вопрос: «Ну, если только ты…»

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А вот, какую авантюру можно провернуть по телефону: позвоните, например, в соседний отдел (главное, чтобы вас не узнали по голосу) и скажите:

«Здравствуйте. Вас беспокоят с телефонной станции. В настоящее время мы проводим проверку телефонных линий. Возьмите, пожалуйста, в руки карандаш».

Обычно жертва уточняет, можно ли взять ручку. Милостиво разрешите и продолжайте: «Постучите, пожалуйста, по телефону. (Жертва стучит.) А теперь по стене рядом с телефоном. Спасибо. А теперь по голове!» В этот момент лучше всего повесить трубку, чтобы не слышать, куда вас отправят.

Безумный мир,
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