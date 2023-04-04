Питон попытался съесть мангуста и стал жертвой его семейства

Питон стал жертвой нападения семейства мангустов после того, как попытался съесть одного из них. На видео с животным обратило внимание издание Newsweek.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Автор видео Авалон Котце снял происходящее, выглянув из кухонного окна своего дома. Удалось снять момент, когда змея пытается задушить одного мангуста. В это время еще 15 членов семейства зверька нападают на рептилию. Толпа зверьков откусывает куски кожи с тела питона.

С момента публикации запись набрала более трех миллионов просмотров и 200 тысяч лайков.

Судя по окрасу, это могут быть полосатые мангусты — социальные млекопитающие, обитающие в Африке южнее Сахары. Они находятся на вершине пищевой цепи и поедают насекомых, птиц, яйца, улиток, фрукты и даже змей.