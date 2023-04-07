В Британии вылечили собаку-алкоголика

В январе сообщалось, что в Твери овчарка впала в алкогольную кому и провела ночь без сознания, но в итоге была спасена ветеринарами. Когда хозяева обнаружили пса без сознания, они сразу же повезли его в ветеринарную клинику. На месте дежурный ветеринар начала расспрашивать у владельцев собаки, что произошло перед тем, как той стало плохо. Выяснилось, что накануне овчарка наелась забродивших яблок. Медик оказала псу необходимую помощь и оставила его в стационаре под наблюдением на ночь. Утром животное пришло в себя, но по-прежнему не могло встать на ноги. Тогда терапию продолжили до тех пор, пока собака не смогла самостоятельно передвигаться и есть.