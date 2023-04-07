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В Британии вылечили собаку-алкоголика

В Великобритании вылечили собаку, страдавшую от алкоголизма. Об этом пишет газета Telegraph.

В Британии вылечили собаку-алкоголика
© Lenta.ru

Два пса после смерти хозяина оказались в приюте для бездомных собак. Ветеринары сразу обратили внимание на судороги у собак и выяснили, что животные страдают от абстинентного синдрома.

Одна из собак в итоге умерла, а двухлетнего лабрадора Коко удалось спасти. Животное месяц пробыло в медикаментозной коме, чтобы избавиться от судорог.

Позднее стало известно, что собаки пили оставленные на столе спиртные напитки, когда их хозяин ложился спать.

Организм собак и кошек не приспособлен к переработке алкоголя и его потребление даже в малых дозах вызывает сильное отравление.

В январе сообщалось, что в Твери овчарка впала в алкогольную кому и провела ночь без сознания, но в итоге была спасена ветеринарами. Когда хозяева обнаружили пса без сознания, они сразу же повезли его в ветеринарную клинику. На месте дежурный ветеринар начала расспрашивать у владельцев собаки, что произошло перед тем, как той стало плохо. Выяснилось, что накануне овчарка наелась забродивших яблок. Медик оказала псу необходимую помощь и оставила его в стационаре под наблюдением на ночь. Утром животное пришло в себя, но по-прежнему не могло встать на ноги. Тогда терапию продолжили до тех пор, пока собака не смогла самостоятельно передвигаться и есть.

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