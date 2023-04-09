В Китае мужчина до смерти напугал 1100 соседских куриц

В Китае мужчина до смерти напугал больше тысячи куриц, которые принадлежали его соседу. Обвиняемого приговорили к шести месяцам лишения свободы, сообщает CNN.

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По данным издания, в апреле 2022 года сосед срубил дерево, которое росло на территории китайца. После этого между ними началась вражда. Было установлено, что мужчина по фамилии Гу несколько раз проник на территорию соседа ночью. Мотивы этого поступка не ясны, однако китаец пользовался фонарем, свет которого напугал куриц. В паники птицы забились в угол, сотни из них погибли в результате давки.

Во время первого проникновения умерло около 500 животных. Гу обязали выплатить соседу компенсацию. Однако это не остановило мужчину, и он проник на ферму еще раз, в результате чего погибло еще 640 куриц.