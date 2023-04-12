Внимание: слоны научились сами чистить бананы

Исследователи из Берлинского зоопарка и Университета Гумбольдта в Берлине обнаружили, что азиатская слониха по имени Панг Фа научилась самостоятельно чистить бананы. И, видимо, научилась она этому, глядя на своих смотрителей.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Панг Фа выросла в зоопарке и часто ела бананы, очищенные для нее смотрителями. В то время как большинство слонов едят бананы целиком, независимо от степени их спелости, Панг Фа начала выполнять необычные манипуляции с перезрелыми бананами с желтой кожурой, покрытой коричневыми пятнами.

Она сначала разламывает плод, а затем вытряхивает мякоть, собирая ее отдельно, с помощью хобота. Ученые предполагают, что Панг Фа, вероятно, "позаимствовала" человеческий способ очистки бананов, но модифицировала его.