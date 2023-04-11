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3 часа назад

Загадочное животное сфотографировала камера в одном из нацпарков Техаса

Мир24

В американском штате Техас в долине реки Рио-Гранде установленная там камера засняла неизвестное животное. Местные специалисты пока не смогли определить, кто запечатлен на фотографии.

Загадочное животное сфотографировали в одном из нацпарков Техаса
Фото: Мир24Мир24

Снимок в социальных сетях разместили работники государственного парка Бентсен-Рио-Гранде-Вэлли, который находится в округе Идальго.

«Мы ломаем голову, пытаясь идентифицировать это неуловимое существо. Это новый вид? Животное, сбежавшее из соседнего зоопарка? А может, это просто смотритель в костюме неведомого зверя?» – сказано в посте.

Животное трудно определить также по причине того, что снимок был сделан в темное время суток. Одни комментаторы даже предположили, что речь идет о двух существах, движущихся в разных направлениях. Кто-то считает, что на фото росомаха, кому-то показалось, что это собака или медведь. Тем не менее большинство считает, что на кадрах запечатлен американский барсук.

Весной минувшего года на пляже в британском графстве Мерсисайд нашли двухметровую тушу загадочного существа. В природоохранном агентстве предположили, что она осталась не берегу после сильного прилива.

Безумный мир,
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