Загадочное животное сфотографировали в одном из нацпарков Техаса

В американском штате Техас в долине реки Рио-Гранде установленная там камера засняла неизвестное животное. Местные специалисты пока не смогли определить, кто запечатлен на фотографии.

«Мы ломаем голову, пытаясь идентифицировать это неуловимое существо. Это новый вид? Животное, сбежавшее из соседнего зоопарка? А может, это просто смотритель в костюме неведомого зверя?» – сказано в посте.

Животное трудно определить также по причине того, что снимок был сделан в темное время суток. Одни комментаторы даже предположили, что речь идет о двух существах, движущихся в разных направлениях. Кто-то считает, что на фото росомаха, кому-то показалось, что это собака или медведь. Тем не менее большинство считает, что на кадрах запечатлен американский барсук.