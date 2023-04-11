Загадочное животное сфотографировали в одном из нацпарков Техаса

В американском штате Техас в долине реки Рио-Гранде установленная там камера засняла неизвестное животное. Местные специалисты пока не смогли определить, кто запечатлен на фотографии.
Снимок в социальных сетях разместили работники государственного парка Бентсен-Рио-Гранде-Вэлли, который находится в округе Идальго.
«Мы ломаем голову, пытаясь идентифицировать это неуловимое существо. Это новый вид? Животное, сбежавшее из соседнего зоопарка? А может, это просто смотритель в костюме неведомого зверя?» – сказано в посте.
Животное трудно определить также по причине того, что снимок был сделан в темное время суток. Одни комментаторы даже предположили, что речь идет о двух существах, движущихся в разных направлениях. Кто-то считает, что на фото росомаха, кому-то показалось, что это собака или медведь. Тем не менее большинство считает, что на кадрах запечатлен американский барсук.
Весной минувшего года на пляже в британском графстве Мерсисайд нашли двухметровую тушу загадочного существа. В природоохранном агентстве предположили, что она осталась не берегу после сильного прилива.