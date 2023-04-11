Кошка Карла Лагерфельда получила приглашение на Met Gala

В этом году бал Института костюма, который состоится 1 мая, будет посвящен памяти Лагерфельда. Выставка, к открытию которой приурочено мероприятие, получила название «Карл Лагерфельд: Линия красоты».

Любимой кошке Карла Лагерфельда в этом году исполнится 12 лет. Изначально котенка бирманской породы подарили на день рождения манекенщику Батисту Джабикони. Но после того как он попросил Лагерфельда присмотреть за питомцем во время своего отъезда, кошку назад он не получил — модельер так полюбил Шупетт, что отказался ее отдавать.