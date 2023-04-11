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Кошка Карла Лагерфельда получила приглашение на Met Gala

Кошка Шупетт, принадлежавшая умершему в 2019 году дизайнеру Карлу Лагерфельду, приглашена на бал Института костюма Met Gala в Нью-Йорке. Об этом сообщает The New York Post.

Кошка Карла Лагерфельда получила приглашение на Met Gala
© Газета.ру

«Она получила приглашение», — подтвердил изданию агент кошки Люка Берулье, владелец агентства My Pet Agency, специализирующегося на популярных в соцсетях животных.

«Это мероприятие будет чествовать Карла Лагерфельда, а Шупетт, безусловно, является центром его наследия», — добавил он.

В этом году бал Института костюма, который состоится 1 мая, будет посвящен памяти Лагерфельда. Выставка, к открытию которой приурочено мероприятие, получила название «Карл Лагерфельд: Линия красоты».

Предполагается, что на балу Шупетт станет главной звездой красной дорожки.

Любимой кошке Карла Лагерфельда в этом году исполнится 12 лет. Изначально котенка бирманской породы подарили на день рождения манекенщику Батисту Джабикони. Но после того как он попросил Лагерфельда присмотреть за питомцем во время своего отъезда, кошку назад он не получил — модельер так полюбил Шупетт, что отказался ее отдавать.

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