Любительница сафари обнаружила буйволенка-мутанта

Любительница сафари Пэм Брюс-Брэнд обнаружила детеныша буйвола с толстыми ногами и медвежьими когтями в Южной Африке. Своими впечатлениями она поделилась с сайтом Latest Sightings.

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Женщина находилась в Национальном парке Крюгера, когда встретила стадо буйволов, идущих на водопой. «Большое стадо состояло из старых и молодых буйволов. Среди них я заметила теленка, который выглядел немного странно. Когда он подошел ближе, стали отчетливо видны его отклонения», — рассказывает она.

Буйволенок родился с медвежьими когтями вместо копыт и толстыми ногами. Это может быть связано с дефицитом питательных веществ или генетической мутацией.

Подобную патологию называют гиперкератозом — утолщением рогового слоя эпителия. Проблемы с копытами могут привести к хромоте, что является серьезной проблемой для животных в дикой природе. Чтобы не отстать от стада и не стать добычей для хищников, телятам нужны крепкие и здоровые копыта.

Брюс-Брэнд в течение часа наблюдала за детенышем буйвола и фотографировала его. «У теленка была странная походка, но он выглядел таким же счастливым, как его братья и сестры. Он вел себя так, будто с ним все нормально», — говорит она. Женщина призвала путешественников, отправляющихся на сафари, внимательно наблюдать за природой.