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1 час назад

Гостья надела на свадьбу белое платье и возмутила невесту

Мира Маркина

Женщина, которую пригласили на свадьбу, выбрала для вечера белое платье. Этим она разозлила невесту, которую поддержали пользователи интернета. Соответствующий пост и обсуждение истории появились на платформе Reddit.

Гостья надела на свадьбу белое платье и возмутила невесту
Фото: PxherePxhere

Пользовательница, чье имя неизвестно, рассказала в публикации, как подруга матери пришла к ней в белом платье с кружевами, с сумкой Dior и в лодочках на каблуках. Гостья своим нарядом явно подражала наряду невесты.

Пользовательница, на чьей свадьбе случился инцидент, назвала гостью клоуном и добавила, что такое поведение вывело ее из себя. Комментаторы также отметили сходство нарядов двух женщин и поддержали невесту:

"Это ведь свадебное платье. Какой ужас"

"Мне кажется, что она специально оделась таким образом"

"Что у людей в голове?"

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Безумный мир,
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