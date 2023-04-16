Гостья надела на свадьбу белое платье и возмутила невесту

Женщина, которую пригласили на свадьбу, выбрала для вечера белое платье. Этим она разозлила невесту, которую поддержали пользователи интернета. Соответствующий пост и обсуждение истории появились на платформе Reddit.

Фото: Pxhere Pxhere

Пользовательница, чье имя неизвестно, рассказала в публикации, как подруга матери пришла к ней в белом платье с кружевами, с сумкой Dior и в лодочках на каблуках. Гостья своим нарядом явно подражала наряду невесты.

Пользовательница, на чьей свадьбе случился инцидент, назвала гостью клоуном и добавила, что такое поведение вывело ее из себя. Комментаторы также отметили сходство нарядов двух женщин и поддержали невесту:

"Это ведь свадебное платье. Какой ужас"

"Мне кажется, что она специально оделась таким образом"