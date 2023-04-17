Мастер позволила девятилетней дочери сделать себе тату и удивилась результату

Тату-мастер Кристин Флеминг из Канады разрешила дочери Скарлетт нанести рисунок на свое тело и показала результат. Ее историю и фотографии работы ребенка приводит New York Post.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

33-летняя героиня материала рассказала, что позволила девятилетнему ребенку набить изображения в форме сердца, бабочки и цветка на своей ноге. По ее словам, качество и внешний вид будущих татуировок ее не беспокоили. «К моему удивлению, все прошло хорошо. Я говорила ей, что нужно сделать, а она успешно следовала инструкциям», — поделилась впечатлениями Флеминг.

Издание также приводит снимки рисунков авторства Скарлетт. На одном из них девочка запечатлена в процессе работы с тату-машинкой в руках, на других — ее готовые работы. На фото видно, что контуры изображений проведены ровно, а сами рисунки закрашены аккуратно.