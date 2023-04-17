$81.63+0.1289.66-0.50
30 минут назад

Мастер позволила девятилетней дочери сделать себе тату и удивилась результату

Lenta.ru

Тату-мастер Кристин Флеминг из Канады разрешила дочери Скарлетт нанести рисунок на свое тело и показала результат. Ее историю и фотографии работы ребенка приводит New York Post.

Мастер позволила девятилетней дочери сделать себе тату и удивилась результату
Фото: Lenta.ruLenta.ru

33-летняя героиня материала рассказала, что позволила девятилетнему ребенку набить изображения в форме сердца, бабочки и цветка на своей ноге. По ее словам, качество и внешний вид будущих татуировок ее не беспокоили. «К моему удивлению, все прошло хорошо. Я говорила ей, что нужно сделать, а она успешно следовала инструкциям», — поделилась впечатлениями Флеминг.

Издание также приводит снимки рисунков авторства Скарлетт. На одном из них девочка запечатлена в процессе работы с тату-машинкой в руках, на других — ее готовые работы. На фото видно, что контуры изображений проведены ровно, а сами рисунки закрашены аккуратно.

Ранее тату-мастер и владелица салона Элис Николлс из Великобритании перечислила самые странные рисунки на телах клиентов. В их числе оказался мультяшный огурец во все бедро заказчика.

Безумный мир,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий