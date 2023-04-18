Рыбак выловил 7-килограммовую рыбину

Для самарца Владимира Белоусова рыбалка с друзьями в минувшие выходные оказалась не только удачной, но и рекордной. Удили на Волге в Безенчукском районе. Рыболов с 20-летним стажем стал обладателем крупнейшего трофея в своей биографии: ему удалось выловить царь-судака весом 7 кг.
Как рассказал Владимир, весенняя многодневная рыбалка на Васильевских островах в районе сел Екатериновка и Владимировка - для него и его друзей традиционный досуг. Если в другие годы на крючок попадались трофеи поменьше, то в этот раз самарцы добыли просто сказочный улов.
- Нам везло с раннего утра. Вот уж правда поймали удачу за хвост. Только закинули спиннинги - и стало клевать. Одного из первых я вытащил крупного судака. Мы его взвесили - оказалось 7 кг. Мне кажется, этой рыбе больше десяти лет. Спустя некоторое время выдернул еще судака на 5,8 кг. Мой товарищ поймал тоже крупного судака почти на 6 кг и жереха на 3,5 кг. Все наши трофеи вернулись обратно в Волгу, - поделился Владимир.
Он сказал, что силиконовые приманки они изготавливают сами, поэтому было вдвойне приятно поймать таких великанов на самодельные снасти.