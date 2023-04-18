Рыбак выловил 7-килограммовую рыбину

- Нам везло с раннего утра. Вот уж правда поймали удачу за хвост. Только закинули спиннинги - и стало клевать. Одного из первых я вытащил крупного судака. Мы его взвесили - оказалось 7 кг. Мне кажется, этой рыбе больше десяти лет. Спустя некоторое время выдернул еще судака на 5,8 кг. Мой товарищ поймал тоже крупного судака почти на 6 кг и жереха на 3,5 кг. Все наши трофеи вернулись обратно в Волгу, - поделился Владимир.