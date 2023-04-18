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1 час назад

Храбрая жена спасла мужа от смерти в пасти крокодила

Lenta.ru

В индийском городе Караули, штат Раджастхан, Вимал Бай спасла 26-летнего супруга Банне Сингха от смерти в пасти крокодила. Об этом сообщает India Times.

Храбрая жена спасла мужа от смерти в пасти крокодила
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Сингх переходил через реку, чтобы напоить коз, когда на него внезапно напал крокодил. Хищник вцепился мужчине в ногу и начал тащить его в воду. Его храбрая жена, которая стояла неподалеку, тут же бросилась на помощь.

Женщина подбежала к мужу и начала бить крокодила палкой, но тот не ослаблял хватку и продолжал тянуть Сингха на дно реки. Тогда женщина воткнула палку в глаз хищника, и ей удалось заставить его отпустить мужчину.

Сингх поблагодарил Бай за спасение и заявил, что ее поступок — лучший подарок, который он когда-либо мог получить. Женщина, в свою очередь, сказала, что отдала бы собственную жизнь, чтобы спасти любимого.

«Я думала только о спасении жизни моего мужа, а не о своей», — говорит она.

Пользователи социальных сетей были восхищены отважным поступком Бай, и многие из них призвали правительство удостоить ее награды. «Вы благословлены. Раджастхан — земля героев и героинь, и сегодня мы видим тому подтверждение», — пишет один пользователь.

Безумный мир,
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