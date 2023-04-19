Впавший в кому мужчина оказался в загробном мире

«Я просто помню, как закрыл глаза, потому что мне было плохо. А когда я их открыл, то оказался в ночном небе. Это было самое красивое, бархатное, мягкое ночное небо. Не было ни облаков, ни звезд, ничего. У неба не было ни начала, ни конца», — вспоминает он.