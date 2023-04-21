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Женщина отомстила бывшему возлюбленному отправкой искусственного газона

Пользовательница TikTok рассказала, как отомстила бывшему возлюбленному, отправив на его домашний адрес образцы искусственного газона. Видео, в котором она описала ситуацию, набрало более 2,1 миллиона просмотров.

Женщина отомстила бывшему отправкой искусственного газона
© Lenta.ru

Женщина по имени Алиссия, у которой более 42 тысяч подписчиков в TIkTok, заказала бесплатные образцы бюджетной искусственной травы на адрес семьи своего бывшего возлюбленного. Это очень разозлило его мать и рассмешило ее зрителей.

В переписке, скриншоты которой она демонстрирует в ролике, мужчина спрашивает, она ли отправила ему траву. На это женщина отвечает, что не стала бы заниматься такими пустяками.

Видео набрало более 3,4 тысячи комментариев. Многие пользователи выразили восхищение девушкой и посмеялись над этой ситуацией. Один из пользователей прокомментировал: «Хахаха, это смешно! Я бы спросил, стала ли трава зеленее».

Ранее сообщалось, что пользовательница британского форума Mumsnet узнала об изменах бойфренда и придумала необычный способ отомстить ему. Она сделала скриншот сообщения любовницы и поставила его на заставку телефона партнера.

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