Женщина отомстила бывшему отправкой искусственного газона

Пользовательница TikTok рассказала, как отомстила бывшему возлюбленному, отправив на его домашний адрес образцы искусственного газона. Видео, в котором она описала ситуацию, набрало более 2,1 миллиона просмотров.

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Женщина по имени Алиссия, у которой более 42 тысяч подписчиков в TIkTok, заказала бесплатные образцы бюджетной искусственной травы на адрес семьи своего бывшего возлюбленного. Это очень разозлило его мать и рассмешило ее зрителей.

В переписке, скриншоты которой она демонстрирует в ролике, мужчина спрашивает, она ли отправила ему траву. На это женщина отвечает, что не стала бы заниматься такими пустяками.

Видео набрало более 3,4 тысячи комментариев. Многие пользователи выразили восхищение девушкой и посмеялись над этой ситуацией. Один из пользователей прокомментировал: «Хахаха, это смешно! Я бы спросил, стала ли трава зеленее».