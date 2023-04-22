В Италии готовят пиццу со сверчками

В итальянских пиццериях начали подавать пиццу с насекомыми. В открытый пирог добавляют сушеных сверчков, пишет "Мир 24".
Сверчков в качестве ингредиента использовали и раньше, но предварительно перетирали в муку. В одном из кафе стали добавлять в пирог не измельченных, а целых сушеных насекомых.
Не все решились попробовать экзотическое блюдо. Некоторым из тех, кто заказал пиццу со сверчками, она понравилась.
В Италии официально разрешено готовить еду из сверчков, саранчи, червей-буффало и мучных червей. Большинство жителей страны высказались против, поддержали идею 16%.