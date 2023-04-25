Спрятавшаяся в ящике ядовитая змея напугала австралийца

Житель австралийского города Бодесерт, штат Квинсленд, обнаружил ядовитую змею, которая притаилась в ящике с пивными бутылками. Об этом сообщает Newsweek.

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Мужчина обнаружил черную ехидну длиной 106 сантиметров, которая спряталась в ящике с пустыми пивными бутылками на его участке. Напуганный появлением рептилии австралиец вызвал змеелова Оззи Лоуренса из компании OzCapture Snake Relocations.

Лоуренс приехал на вызов и благополучно изловил черную ехидну. Он предположил, что змея проникла в ящик с бутылками в поисках еды — вероятнее всего, лягушек. По словам змеелова, не считая некоторого удивления, владелец участка отреагировал на обнаружение змеи спокойно.

Черные ехидны обитают в Австралии. Взрослые особи достигают 1,5-2 метров в длину. Нейротоксины, которые содержатся в яде этих змей, не представляют угрозы для жизни человека, но могут быть опасными для домашних животных.