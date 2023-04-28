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Блогер пытается создать "армию лягушек" из 2,8 млн головастиков

Блогер рассказал, что хочет создать «армию лягушек» из 2,8 млн головастиков, пишет Independent. Мужчину даже не останавливает то, что последствия его опыта могут стать разрушительными.

Блогер пытается создать "армию лягушек" из 2,8 млн головастиков
© Газета.Ru

Как рассказал мужчина, в феврале он нашел лягушачью икру около своего дома в большом пруду. Водоем уже был на грани высыхания, поэтому блогер перенес головастиков в собственный сад, где соорудил для них большой бассейн. Когда я лягушек снова начался нерест, он повторил свои действия.

По словам мужчины, теперь в его бассейне живут около 2,8 млн головастиков, из которых он готовит собственную армию лягушек.

«Это в два раза больше, чем в прошлом году», — добавил он.

Однако эксперты предупреждают блогера, что его опыт может принести больше вреда, чем пользы.

«Я не сомневаюсь, что этот человек, возможно, думал, что делает хорошее дело, но на самом деле его действия могут привести к исчезновению популяции», — прокомментировал Крис Нагано, биолог и бывший специалист по исчезающим видам в службе охраны рыбных ресурсов и дикой природы США.

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