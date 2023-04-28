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46 минут назад

Черепаха оседлала аллигатора и покаталась на нем на глазах у блогера

Lenta.ru

Блогер в городе Тампа, штат Флорида, США, стал очевидцем того, как черепаха оседлала аллигатора и покаталась на нем верхом. На фото произошедшего обратило внимание издание Fox Weather.

Черепаха оседлала аллигатора и покаталась на нем на глазах у блогера
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Тревел-блогер по имени Джеф стал очевидцем редкого зрелища, когда у него на глазах черепаха забралась на спину находившемуся в воде аллигатору. Он сделал фотографию и опубликовал ее в соцсетях.

«Ты знаешь, что ты во Флориде, когда видишь в пруду черепаху, которая едет на аллигаторе как на лошади. Я посмеялся, потому что это было очень флоридское зрелище», — пояснил автор фотографии.

В комментариях один из пользователей назвал черепаху автостопщиком. «Ооо, Флорида», — написал другой автор комментария.

В конце концов, наездница спрыгнула с трехметрового аллигатора на бревно. Как правило, аллигаторы рассматривают черепах как добычу.

В штате Флорида живет большое количество аллигаторов, а также питонов.

Ранее сообщалось, что житель Австралии прокатился на огромном крокодиле как на доске для серфинга и разозлил зоозащитников. Он обвязал веревку вокруг верхней челюсти крокодила и балансировал, стоя на спине огромной рептилии.

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