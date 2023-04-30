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Грибы застукали за «общением» после дождя

Группа японских ученых обнаружила, что лесные грибы обмениваются электрическими сигналами, которые усиливаются после дождя.

Грибы застукали за «общением» после дождя
© Ferra.ru

Ранее было предположено, что грибы используют такие сигналы для общения друг с другом, однако до сих пор исследования проводились только в лабораторных условиях.

Отметим, что грибы играют важную роль в лесных экосистемах. Особенно это касается тех из них, которые образуют симбиотические отношения с деревьями, формируя так называемую микоризу.

Грибной мицелий распространяется на большей площади, чем корни дерева, и обеспечивает растение водой и минералами, получая взамен органические вещества.

Учёные всегда были заинтересованы в понимании того, как грибы общаются с растениями, и предполагали, что они используют электрические сигналы для координации роста и развития соседних грибниц, а также для воздействия на корни симбиотических растений.

В ходе исследования японские ученые изучили общение двухцветных лаковиц — небольших грибов, часто встречающихся в хвойных лесах. Прикрепив электроды к шести плодовым телам гриба, они обнаружили, что электрические сигналы усиливаются после дождя и распространяются в сторону ближайших плодовых тел, указывая на их направленность.

Учёные пришли к выводу, что те электрические сигналы, которыми обмениваются грибы, играют коммуникационную роль. Впрочем, для более полного понимания этого процесса потребуются дополнительные полевые исследования.

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