Блогеры предлагают россиянам спланировать пол ребенка

Mash: блогеры стали предлагать россиянам услуги по планированию пола ребёнка. Пока создатели всевозможных марафонов исполнения чего бы то ни было спешно приводят в порядок налоговые отчётности, в охоту за деньгами пользователей подключились другие гуру с собственными методиками. Они решили подзаработать на тех, кто собирается стать родителями.

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Будущим мамам и папам предлагают заранее спланировать пол ребёнка. Всего несколько сотен рублей — и потенциальным родителям не придётся закупаться распашонками гендерно-нейтральных расцветок, ведь они наверняка будут знать, кто у них родится.

Ценник действительно не кусается. Урок планирования пола обойдётся в среднем в 500–600 рублей. За эту сумму будущей матери выдадут чёткую инструкцию, когда приступать к зачатию, советы пропить фолиевую кислоту и список, что добавить в рацион, чтобы наверняка получился ребёнок желаемого пола. От мужчин требуется только сократить вредные привычки.

Экспертам по деторождению придётся также сообщить немного данных о родителях и пожелания по полу малыша. Они выдают подробный расклад по месяцам, когда наибольшая вероятность забеременеть только девочкой или только мальчиком. Если вдруг вы мечтаете о двойне — тоже добро пожаловать.

Кстати, можно заказать услугу по определению пола уже зачатого ребёнка. Наверное, чтобы сэкономить на УЗИ.