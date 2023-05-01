Блогеры предлагают россиянам спланировать пол ребенка

Mash: блогеры стали предлагать россиянам услуги по планированию пола ребёнка
Mash: блогеры стали предлагать россиянам услуги по планированию пола ребёнка. Пока создатели всевозможных марафонов исполнения чего бы то ни было спешно приводят в порядок налоговые отчётности, в охоту за деньгами пользователей подключились другие гуру с собственными методиками. Они решили подзаработать на тех, кто собирается стать родителями.
Будущим мамам и папам предлагают заранее спланировать пол ребёнка. Всего несколько сотен рублей — и потенциальным родителям не придётся закупаться распашонками гендерно-нейтральных расцветок, ведь они наверняка будут знать, кто у них родится.
Ценник действительно не кусается. Урок планирования пола обойдётся в среднем в 500–600 рублей. За эту сумму будущей матери выдадут чёткую инструкцию, когда приступать к зачатию, советы пропить фолиевую кислоту и список, что добавить в рацион, чтобы наверняка получился ребёнок желаемого пола. От мужчин требуется только сократить вредные привычки.
Экспертам по деторождению придётся также сообщить немного данных о родителях и пожелания по полу малыша. Они выдают подробный расклад по месяцам, когда наибольшая вероятность забеременеть только девочкой или только мальчиком. Если вдруг вы мечтаете о двойне — тоже добро пожаловать.
Кстати, можно заказать услугу по определению пола уже зачатого ребёнка. Наверное, чтобы сэкономить на УЗИ.
Для определения пола ребёнка используется авторский метод, уверяют блогеры. Впрочем, они готовы делиться знаниями. Конечно, не бесплатно. Обучение стоит от пары тысяч до 20 000 рублей. Зато заработать на таком можно 80 000–100 000 рублей.