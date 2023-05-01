Женщина испытала оргазм во время симфонии Чайковского

«Я видела женщину после того, как это произошло, и я предполагаю, что у нее был... оргазм, потому что она тяжело дышала, а ее бойфренд улыбался и смотрел на нее, как будто пытаясь не стыдить ее», — рассказала Молли Грант, которая сидела неподалеку от главной героини вечера.