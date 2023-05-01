Женщина испытала оргазм во время симфонии Чайковского

Любите ли вы классическую музыку, как любит ее одна жительница Лос-Анджелеса? Очень сомневаемся. Несколько дней назад всем слушателям местной филармонии пришлось стать свидетелями большой любви этой поклонницы Чайковского. Зрители утверждают, что во время представления женщина испытала «громкий оргазм всего тела».
Что больше ее восхитило, виртуозное исполнение музыкантами Пятой симфонии или не менее талантливые руки спутника, никто точно не знает.
«Я видела женщину после того, как это произошло, и я предполагаю, что у нее был... оргазм, потому что она тяжело дышала, а ее бойфренд улыбался и смотрел на нее, как будто пытаясь не стыдить ее», — рассказала Молли Грант, которая сидела неподалеку от главной героини вечера.
Другие очевидцы утверждают, что оркестр даже на время остановился после крика, который раздался на весь зал. А другие свидетели и вовсе похвалили женщину за разнообразие, которое она привнесла в звучание концерта, мол, стоны хорошо сочеталась с романтическим настроением второй части симфонии.
«Это было очень красиво», — заключил один из них.
В общем, всем понравилось, впрочем, исполнять на бис женщину уже не стали звать.