Голодный студент съел часть произведения современного искусства

В сеульском музее южнокорейский студент съел банан, который был частью художественной инсталляции итальянца Маурицио Каттелана. Юноша решил, что его поступок тоже можно приравнять к современному искусству.

Инцидент произошел в музее «Лиум». Будущий художник Но Хен Су оторвал от стены приклеенный скотчем банан и съел его. Затем оставшуюся кожуру прикрепил на место. Он объяснил, что сделал это, потому что был очень голоден.

Представители музея не стали требовать с него возмещения ущерба. Банан заменялся каждые три дня и не нес непосредственную ценность. Вскоре после съедения на стене уже был размещен новый банан. Сам автор инсталляции, узнав о происшествии, сказал: «Нет проблем».