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Голодный студент съел часть произведения современного искусства

В сеульском музее южнокорейский студент съел банан, который был частью художественной инсталляции итальянца Маурицио Каттелана. Юноша решил, что его поступок тоже можно приравнять к современному искусству.

Голодный студент съел часть произведения современного искусства
© Мир24

Инцидент произошел в музее «Лиум». Будущий художник Но Хен Су оторвал от стены приклеенный скотчем банан и съел его. Затем оставшуюся кожуру прикрепил на место. Он объяснил, что сделал это, потому что был очень голоден.

Представители музея не стали требовать с него возмещения ущерба. Банан заменялся каждые три дня и не нес непосредственную ценность. Вскоре после съедения на стене уже был размещен новый банан. Сам автор инсталляции, узнав о происшествии, сказал: «Нет проблем».

Но Хен Су позже признался, что повреждение искусства тоже можно рассматривать как произведение искусства. «Разве банан не приклеен на скотч, чтобы его съели?» – приводит его вопрос BBC.

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