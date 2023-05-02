Женщина решила приготовить бмексиканское блюдо и разбогатела

Жительница американского города Берлингтон, штат Северная Каролина, сорвала джекпот и неожиданно разбогатела благодаря нехватке ингредиентов для блюда мексиканской кухни, которое она решила приготовить дома. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

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Робин Хикс решила приготовить фахитас и обнаружила, что забыла купить помидоры и смесь для приготовления этого блюда. Женщина снова пошла в магазин за недостающими продуктами.

По пути она зашла в магазин лотереи, чтобы заодно обналичить выигрышный лотерейный билет на 50 долларов (4000 рублей) и купить новый билет моментальной лотереи. Купленный билет принес ей крупный выигрыш в размере 250 тысяч долларов (19,9 миллиона рублей).

Американка призналась, что выигрыш позволит ей оплатить все свои счета и счета матери.