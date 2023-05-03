5 необычных камней, которые продают калининградцы

В Калининграде за сотни тысяч рублей продают камни.

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По мнению торговцев, артефакты обладают полезными свойствами. Например, могут помочь в постели с избранницей или насытить необъяснимой энергетикой.

«Клопс» подготовил подборку необычных булыжников, которые выставляют жители города на «Авито».

1. Поможет в спальне

Клопс.Ru

Стелла продаёт камень необычной формы. В высоту он составляет 10 сантиметров и стоит 5 тысяч рублей. Девушка обещает, что у обладателя артефакта обязательно «повысится тонус», для лучшего эффекта камень нужно держать в спальне.

2. Напомнит о спорте

Клопс.Ru

Сергей предлагает камень с пятнышком в виде эмблемы компании спортивной одежды и обуви Nike. Мужчина нашёл его на берегу Балтийского моря и хочет продать за 89 тыс. рублей.

«Большинство думает, что в нём нет ничего необычного, но я жду своего покупателя», — пояснил Сергей задумку.

3. Удивит коллекционера

Клопс.Ru

Кирилл продаёт булыжник с «очертаниями носа, рта и глаз» за 300 тысяч рублей.

«Нашёл в Балтийском море камень. Он очень странный, сильно похож на голову статуи из племени майя. Булыжник небольших размеров, но очень тяжёлый. Одной рукой поднять, конечно, можно, но с большим трудом. Пока не выяснили, что это за материал, но предмет слегка магнитится», — пишет мужчина.

Кирилл надеется, что находку оценят коллекционеры или эксперты по древностям.

4. Приблизит к природе

Клопс.Ru

Алексей просит за находку на побережье Куршской косы почти миллион. За 999 тысяч рублей он продаёт «камень с неповторимым и уникальным рисунком, созданным самой природой».

5. Поможет найти себя

Клопс.Ru