5 необычных камней, которые продают калининградцы
В Калининграде за сотни тысяч рублей продают камни.
По мнению торговцев, артефакты обладают полезными свойствами. Например, могут помочь в постели с избранницей или насытить необъяснимой энергетикой.
«Клопс» подготовил подборку необычных булыжников, которые выставляют жители города на «Авито».
1. Поможет в спальне
Стелла продаёт камень необычной формы. В высоту он составляет 10 сантиметров и стоит 5 тысяч рублей. Девушка обещает, что у обладателя артефакта обязательно «повысится тонус», для лучшего эффекта камень нужно держать в спальне.
2. Напомнит о спорте
Сергей предлагает камень с пятнышком в виде эмблемы компании спортивной одежды и обуви Nike. Мужчина нашёл его на берегу Балтийского моря и хочет продать за 89 тыс. рублей.
«Большинство думает, что в нём нет ничего необычного, но я жду своего покупателя», — пояснил Сергей задумку.
3. Удивит коллекционера
Кирилл продаёт булыжник с «очертаниями носа, рта и глаз» за 300 тысяч рублей.
«Нашёл в Балтийском море камень. Он очень странный, сильно похож на голову статуи из племени майя. Булыжник небольших размеров, но очень тяжёлый. Одной рукой поднять, конечно, можно, но с большим трудом. Пока не выяснили, что это за материал, но предмет слегка магнитится», — пишет мужчина.
Кирилл надеется, что находку оценят коллекционеры или эксперты по древностям.
4. Приблизит к природе
Алексей просит за находку на побережье Куршской косы почти миллион. За 999 тысяч рублей он продаёт «камень с неповторимым и уникальным рисунком, созданным самой природой».
5. Поможет найти себя
Ещё один камень за 999 000 рублей житель Советска привёз с Байкала. Роман обещает, что артефакт необычной формы обладает уникальной энергетикой. Мужчина пояснил «Клопс», что его лот может помочь людям, которые находтся в поиске себя.