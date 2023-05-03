Коты обокрали соседей на 30 тысяч рублей

"Мои коты — воры. За много лет они принесли через кошачий люк много вещей… У меня есть бейсболка, сосиски, кошачьи угощения, тапочки, носки и даже ботинок! Если они ваши, и вы хотите их вернуть, напишите мне в личные сообщения", — такое сообщение опубликовала британка в своих социальных сетях.