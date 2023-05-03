Коты обокрали соседей на 30 тысяч рублей
Донна Хиберт, которая живет в районе Дарли-Эбби, графство Дербишир, Великобритания, рассказала, что ее питомцы обокрали соседей на 30 тысяч рублей. Подробностями делится The Sun.
По словам Хиберт, двое ее котов украли у соседей дизайнерскую обувь и дорогое белье. Женщина отметила, что это не первый раз, когда она уличила своих питомцев в краже. Однажды коты принесли кошелек, но он оказался пустым.
"Мои коты — воры. За много лет они принесли через кошачий люк много вещей… У меня есть бейсболка, сосиски, кошачьи угощения, тапочки, носки и даже ботинок! Если они ваши, и вы хотите их вернуть, напишите мне в личные сообщения", — такое сообщение опубликовала британка в своих социальных сетях.
Женщина призналась, что ей стыдно за своих животных. По ее словам, общая стоимость похищенного составляет 300 фунтов стерлингов (около 30 тысяч рублей).