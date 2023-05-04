Вернувшийся из Мексики турист нашел в чемодане тарантула

Британский турист вернулся из Мексики и нашел в чемодане 12-сантиметрового тарантула. Мужчина снял членистоногое на видео, которое опубликовано на YouTube-канале South West News Service.

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Автор ролика показал вблизи красноволосого паука-птицееда, обычно обитающего в мексиканских лесах. 31-летний Джеймс Магридж (James Mugridge) обнаружил его в своих джинсах и поначалу сильно испугался.

По информации New York Post, тарантул находился в штанах Магриджа минимум двое суток и умер в пути.