Турист отбился камнем от внезапно напавшей на него пумы

Турист в штате Юта, США, сумел отбиться камнем от пумы, которая внезапно напала на него в каньоне. Об этом сообщает Fox News.

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70-летний Эван Рэй Нильсон шел по каньону, когда на него напала пума. Мужчина сумел отбиться от дикого животного камнем. Ему удалось избежать серьезных травм — он отделался порезами на руках и голове.

Пострадавший рассказал, что чувствует себя нормально после нападения, но признал, что для него это было большим шоком. Нильсон сумел самостоятельно доехать до больницы города Спэниш-Форк.