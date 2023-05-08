Женщина поймала ядовитую змею пылесосом

Жительница австралийского штата Квинсленд засосала ядовитую змею пылесосом. Об этом в своем Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) рассказал местный змеелов Дрю Годфри из организации Hervey Bay Snake Catchers.

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По его словам, перепуганная женщина вызвала его, заявив, что поймала пресмыкающееся столь необычным способом. Он разъяснил, что змеи являются охраняемым видом и обходиться с ними подобным образом незаконно и жестоко.

Когда Годфри приехал, то нашел в пылесборнике недавно вылупившегося детеныша коричневой демансии — малоопасного для людей, но тем не менее ядовитого местного эндемика. Эту змею часто путают с чрезвычайно опасной восточной коричневой змеей.

Змеелов рассказал, что его трижды кусали такие аспиды, и каждый раз это можно было сравнить с пчелиным укусом. Годфри выпустил не пострадавшую змею в ближайшем кустарнике, посочувствовав ее злоключениям.