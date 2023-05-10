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Пиво на основе воды из душевых и прачечных сварили в США

В США местные пивовары сварили пиво на основе воды, переработанной из душевых и прачечных. Цель проекта – призвать население из-за засухи использовать воду повторно.

Пиво на основе воды из душевых и прачечных сварили в США
© Мир24

В одной из многоэтажек Сан-Франциско специалисты разместили оборудование для сбора, очистки и повторного использования воды. Позднее полученную жидкость переработали, создав на ее основе пиво, получившее название OneWater Brew. Напиток сорта кельш носит демонстрационный характер, однако вскоре, если разрешат власти штата Калифорния, его запустят в массовую продажу.

«Я попробовал четыре упаковки OneWater Brew. Оно было приятным, свежим и пригодным для питья», – поделился впечатлениями журналист издания The Guardian.

В марте в Германии пивоваренная компания вместе с «технологическими партнерами» представила первое в мире порошковое пиво. Предполагается, что новый продукт позволит значительно сэкономить на транспортировке, так как на 90% легче традиционного пива.

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