Уродливые сандалии спасли девушку во время удара молнии

Американка, в которую ударила молния, считает, что выжила благодаря правильной обуви. О том, как сандалии Birkenstocks, которые часто называют «уродливыми сандалиями», спасли девушке жизнь, сообщает Daily Star.

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20-летняя Амбер Конглтон из Айовы, США, вышла из машины на парковке около супермаркета 7 мая 2023 года, когда в стоящий в полутора метрах от нее ряд металлических тележек ударила молния. Во время удара Конглтон упала на землю и закричала. Разряд был таким мощным, что пораженная им девушка не смогла устоять на ногах. Конглтон ненадолго потеряла слух, а ее ноги онемели так сильно, что она боялась, что уже не сможет ходить.

Увидевшие упавшую Амбер прохожие помогли ей и отвезли ее в больницу. Доктора были удивлены, что Конглтон выжила, оказавшись в такой близости от удара. Они предполагают, что правильная обувь спасла ей жизнь — на девушке были сандалии-биркенштоки с толстой резиновой подошвой.