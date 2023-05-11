$76.69-0.1384.15-0.76

«Путешественник во времени» назвал год отречения Карла III от престола

Самопровозглашенный путешественник во времени назвал год отречения от престола Карла III, а также предсказал нападение Китая на Японию. На его видео в TikTok обратило внимание Daily Star.

«Путешественник во времени» назвал год отречения Карла III от престола
© Lenta.ru

Скрывающийся под ником @TimeTravelGuy0 мужчина утверждает, что прибыл из 2053 года. В ролике, опубликованном в день коронации Карла III, 6 мая, он заявил, что британский монарх не будет править и года.

«2023-й: Король Чарли отрекается после скандала», — гласит предсказание «путешественника».

В ролике он также утверждает, что в 2032 году будет открыт некий новый химический элемент, который позволит человечеству путешествовать во времени, а в 2035-м Китай нападет на Японию. При этом он уточнил, что тогда же Северная Корея «потерпит крах».

Пользователи сети со скепсисом восприняли эти заявления, назвав их безумными.

Daily Star отмечает, что @TimeTravelGuy0 не единственный, кто предрекал уход Карла III с престола вскоре после коронации. В частности, исследователь творчества Мишеля Нострадамуса Марио Реддинг утверждал, что в одном из катенов из астрологического альманаха французского ученого 1555 года якобы говорится, будто Карл III «отречется от престола в пользу таинственного монарха».

Скончавшийся в 2017 году Реддинг считал, что Нострадамус предсказал передачу власти от нынешнего монарха напрямую принцу Гарри, так как в стихотворении якобы говорится: «Трон займет человек, не ожидавший стать королем». Книга с этой интерпретацией стихов Нострадамуса вышла в 2006 году.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий