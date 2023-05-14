Объявление для пассажиров в такси развеселило пользователей

«Забавно! Я прямо услышала, как водитель мне это сказал», «Я с акцентом даже это прочитала», «Зато он два языка точно знает. Пускай даже русский ломаный», «Тоже с акцентом прочитал», «Главное, чтобы люди друг друга понимали», «Ну и что такого, главное, что смысл понятен», — написали подписчики группы.