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Китайский модный бренд выпустил линию одежды и аксессуаров для хомяков

Модный бренд Shein представил коллекцию одежды и аксессуаров для хомяков. Об этом сообщает NY Post.

Китайский бренд выпустил линию одежды и аксессуаров для хомяков
© Газета.Ru

В линейку вошли вязаные свитера и шапки для хомяков, ободки, солнцезащитные очки, а также такие товары, как тележка для покупок, в которой грызуны могут спать, стульчик для кормления, ванна для купания и гамак в форме банана для отдыха.

Кроме того, владельцам хомяков предлагается широкий ассортимент игрушек: например, деревянные гантели, мяч из ротанга, ошейники с колокольчиками и другие предметы.

Цены на товары из коллекции варьируются от $3,8 за ванну до $189 за стильную клетку.

В прошлом году итальянский дом моды Gucci представил коллекцию Gucci Pet, в которую вошли одежда, ошейники и шлейки для собак и кошек. Как сообщалось в заявлении дома, при создании коллекции креативный директор Алессандро Микеле учитывал индивидуальность каждой породы и ставил этот аспект на первый план. В коллекцию вошли миски за $1,750, крышки для мисок за $850, ошейники от $310, куртка с логотипом Gucci за $930, диван за $7,5 тыс., шлейки от $490 и другие предметы.

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