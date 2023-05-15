Китайский бренд выпустил линию одежды и аксессуаров для хомяков

Модный бренд Shein представил коллекцию одежды и аксессуаров для хомяков. Об этом сообщает NY Post.

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В линейку вошли вязаные свитера и шапки для хомяков, ободки, солнцезащитные очки, а также такие товары, как тележка для покупок, в которой грызуны могут спать, стульчик для кормления, ванна для купания и гамак в форме банана для отдыха.

Кроме того, владельцам хомяков предлагается широкий ассортимент игрушек: например, деревянные гантели, мяч из ротанга, ошейники с колокольчиками и другие предметы.

Цены на товары из коллекции варьируются от $3,8 за ванну до $189 за стильную клетку.