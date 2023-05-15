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99-летняя женщина стала ассистенткой метателя ножей в цирке и осуществила мечту

Жительница британской деревни Шарнфорд, графство Лестершир, в возрасте 99 лет осуществила мечту и приняла участие в цирковом шоу с метанием ножей в качестве ассистентки. Об этом сообщает «Би-би-си».

99-летняя женщина стала ассистенткой метателя ножей в цирке и осуществила мечту
© Lenta.ru

99-летняя Анни Дуплок вышла на сцену, опираясь на ходунки, и встала перед доской, куда профессиональный метатель ножей бросал клинки. Пожилая британка уговорила дочь попросить ее бывшего начальника, основателя цирка Zippo Мартина Бертона, позволить ей участвовать в этом номере.

Когда-то пенсионерка уже работала в цирке.

«Анни работала у меня 30 лет назад, размещала плакаты. Тогда ей было 70 лет, а в этом августе ей исполнится сто лет», — рассказал Бертон.

По его словам, женщина посмотрела шоу накануне и стала просить в честь юбилея позволить ей принять участие в этом зрелище.

«Я всегда хотела, чтобы в меня бросали ножи! Готова к следующему шоу!» — заявила британка после выступления.

Ранее сообщалось, чтобы полицейские в американском городе Новый Орлеан, штат Луизиана, арестовали пожилую женщину, после того как она попыталась ограбить банк, опираясь на ходунки. Охранник банка проводил ее обратно в отделение, где полицейские задержали преступницу. ФБР взяло американку под стражу.

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