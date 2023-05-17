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Иранец утверждает, что 17 лет питается только газировкой

Житель Ирана утверждает, что 17 лет питается только газировкой, пишет Oddity Central. По словам мужчины, это придает ему энергию и полностью заменяет еду.

Иранец 17 лет питается только газировкой
© Газета.Ru

58-летний Голамреза Арде признался, что его тошнит от вида еды. Мужчина начал беспрерывно пить газировку в 2006 году, когда проснулся ночью со странным ощущением во рту, от которого никак не мог избавиться. После этого иранец отказался от пищи.

«Я чувствовал, что задыхаюсь, я не знал, что делать. Я не могу это описать, но это было», — вспоминает он.

Семья не ест в его присутствии, чтобы не вызывать у мужчины неприятных чувств, а всю свою энергию Голамреза черпает из газированных напитков. Он выпивает три большие бутылки газировки в день и утверждает, что никогда не чувствует голода.

Кроме того, Арде утверждает, что с тех пор похудел на 32 килограмма и перестал жаловаться на здоровье. Мужчина понимает риски, связанные с его образом жизни, поэтому регулярно проходит медицинские осмотры.

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